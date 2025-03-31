Президент РФ подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

В тексте указа отмечается, что в период с 1 апреля по 15 июля 2025 года планируется призвать на военную службу 160 тыс. граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву.

Для сравнения, весной 2024 года призыву подлежали 150 тысяч человек, в 2023 году – 147 тысяч, а в 2022 году – 134,5 тысячи. Наблюдаемый рост численности призывников объясняется реализацией президентских указов, направленных на постепенное увеличение численности российской армии. Если в начале 2022 года штатная численность военнослужащих составляла около миллиона человек, то в течение трех лет она была увеличена до 1,5 млн.