Верховный суд Татарстана отменил решение об освобождении Роберта Мусина

Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского районного суда Казани об освобождении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Сегодня судья Верховного суда РТ Максим Беляев рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевшего по делу, в которой просили обжаловать решение Вахитовского суда об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного.

По итогам рассмотрения принято решение о том, что решение районного суда было необоснованным.

«Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения», – сообщили «Татар-информу» в Верховном суде РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Роберт Мусин был осужден за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. Его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

После этого осужденный подал ходатайство в Вахитовский суд об освобождении его от наказания в связи с состоянием здоровья, которое было удовлетворено 11 июня 2025 года.