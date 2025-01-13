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Осужденный глава «Татфондбанка» просит освободить его из колонии по состоянию здоровья
Бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, осужденный за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями, просит отпустить его из колонии по состоянию здоровья. Соответствующее ходатайство зарегистрировано в Вахитовском суде Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.
В ноябре 2024 года суд приговорил его к 12,5 годам колонии с запретом на три года занимать управленческие должности. В последнем слове экс-глава «Татфондбанка» уверял, что его привлекают к ответственности за преступления, за которые он уже был признан виновным.
На приговоре трехлетней давности по двум эпизодам – незаконной выдаче кредитов фирме «Аида и Д» и «Казанской сельхозтехнике» – суд прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности. По оставшимся четырем эпизодам превышения полномочий Мусина признали виновным.
За преступление, связанное с выдачей кредитов группе компаний DOMO, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима. За уступку кредитного портфеля «Бинбанку» – 2 года и 9 месяцев, за эпизод с Центробанком РФ – 3,5 года, за вывод залогов незадолго до краха ТФБ – 6 лет. После сложения сроков итоговое решение было 12 лет колонии, но уже через год в 2022 году, Роберт Мусин обжаловал приговор и добился снижения сроков наказания с 12 до 11 лет. В ноябре прошлого года его осудили за аналогичные преступления, только совершенные с другими компаниями.
В ближайшее время Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство об освобождении Роберта Мусина.
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»
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