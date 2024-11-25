Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину

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Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.



«Признать виновным и назначить наказание в виде 6,5 лет лишения свободы и запретить занимать главенствующие должности в коммерческих организациях сроком на два года. При сложении наказаний назначить 12,5 лет с запретом на три года занимать управленческие должности», – сказал судья.



В последнем слове экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин говорил, что его привлекают к ответственности за преступления, за которые он уже был признан виновным.



Напомним, на приговоре трехлетней давности по двум эпизодам – незаконной выдаче кредитов фирме «Аида и Д» и «Казанской сельхозтехнике» – суд прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности. По оставшимся четырем эпизодам превышения полномочий Мусина признали виновным. За преступление, связанное с выдачей кредитов группе компаний DOMO, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима. За уступку кредитного портфеля «Бинбанку» – 2 года и 9 месяцев, за эпизод с Центробанком РФ – 3,5 года, за вывод залогов незадолго до краха ТФБ – 6 лет. После сложения сроков итоговое решение было 12 лет колонии, но уже через год в 2022 году, Роберт Мусин обжаловал приговор и добился снижения сроков наказания с 12 до 11 лет. Сейчас его осудили за аналогичные преступления только совершенные с другими компаниями.