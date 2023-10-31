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Верховный суд Татарстана оставил редактора Idel. Реалии* под стражей
Верховный суд Татарстана оставил без изменения меру пресечения для редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой.
«Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения и перевести Курмашеву под домашний арест», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.
Как рассказали агентству в пресс-службе суда, Курмашева участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Курмашевой избрали меру пресечения и отправили в СИЗО до 5 декабря.
Напомним, редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.
Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. С 1998 года она на постоянной основе проживала в Чехии. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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