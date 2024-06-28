Врио главы Тукаевского района РТ стал Рустем Закиров

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Временно исполняющим обязанности главы Тукаевского района Татарстана стал заместитель руководителя муниципалитета Рустем Закиров. Такое решение приняли на сегодняшней сессии депутаты Совета района.

Депутаты также приняли досрочную отставку главы Тукаевского района Фаила Камаева, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Уволить руководителя муниципалитета в связи с утратой доверия потребовал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Сам находящийся под арестом чиновник попросил уволить его по собственному желанию. Муниципальные депутаты рассмотрели сегодня оба документа: и представление прокурора, и заявление главы.

По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от предпринимателя взятку в размере более чем 1,3 млн рублей. В обмен на эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ. Набережночелнинский городской суд 19 апреля отправил Камаева в СИЗО.

Рустем Ильдусович Закиров родился 25 января 1982 года в Заинском районе Татарской АССР. В 2004-м окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории».

С 2003 по 2007 год работал преподавателем истории в Иштеряковской средней школе (в селе Иштеряково Тукаевского района). С 2007 по 2016 год возглавлял Иштеряковское сельское поселение.

С 2016 года работал заместителем главы Тукаевского района Татарстана. Также является депутатом районного Совета.