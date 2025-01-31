Верховный суд РТ оставил экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова в СИЗО. Продление меры пресечения пыталась обжаловать сторона защиты.

«Верховный суд Татарстана оставил Энгеля Фаттахова под стражей, в апелляции отказано», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Отметим, что еще 15 января Набережночелнинский городской суд продлил арест бывшему вице-премьеру РТ и экс-министру образования республики Энгелю Фаттахову. Выслушав все стороны, суд встал на сторону обвинения и оставил Энгеля Фаттахова под арестом до 21 марта.

По версии следствия бывший вице-премьер РТ с марта 2018 по сентябрь 2020 года договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. Взамен пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. В деле фигурирует молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой».

Фаттахова задержали в мае прошлого года, в его доме прошли обыски. По решению суда он был отправлен в СИЗО и с тех пор пытается оспорить это решение.