Допрошены 22 человека, проведен большой объем экспертиз: Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО

Сегодня Набережночелнинский городской суд продлил арест бывшему вице-премьеру РТ и экс-министру образования республики Энгелю Фаттахову.

Следствие во время судебного процесса попросило продлить арест до 21 марта. Также следователь сообщил, что на данный момент Фаттахову предъявлено обвинение по шести эпизодам, по делу уже допрошены 22 человека, проведен большой объем экспертиз.

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«Обвиняемый может скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей по делу. Состояние здоровья обвиняемого не препятствует нахождению под стражей», – зачитал свое ходатайство следователь.

В свою очередь Фаттахов заявил, что чувствует себя неважно, и в СИЗО его здоровье может ухудшиться. Он попросил суд отпустить его под домашний арест.

По словам адвоката Фаттахова, следователь не представил никаких доказательств, указывающих на причастность к предъявленным преступлениям. Защитник отметил, что таких доказательств «попросту нет» и Фаттахов намерен доказать свою невиновность.

Выслушав все стороны, суд встал на сторону обвинения и оставил Энгеля Фаттахова под арестом до 21 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия бывший вице-премьер РТ с марта 2018 по сентябрь 2020 года договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. Взамен пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. В деле фигурирует молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой».

Фаттахова задержали в мае прошлого года, в его доме прошли обыски. По решению суда он был отправлен в СИЗО и с тех пор пытается оспорить это решение суда.