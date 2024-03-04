Верховный суд США единогласно разрешил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо

Экс-президент США Дональд Трамп

Микроблог Дональда Трампа

Верховный суд США сегодня единогласно разрешил экс-президенту Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии в штате Колорадо. Таким образом, запрет, введенный до этого Верховным судом Колорадо, отменен. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Поскольку Конституция возлагает ответственность за соблюдение третьего пункта [14-й поправки] в отношении всех федеральных должностных лиц и кандидатов на Конгресс, а не на штаты, мы отменяем это решение», — сказано в тексте постановления.

Третий пункт 14-й поправки к Конституции США запрещает участвовавшему в мятеже человеку, если он прежде исполнял военную или гражданскую должность, занимать государственный пост.

По мнению судей Верховного суда, штаты не вправе определять, является ли приемлемым тот или иной кандидат на федеральный пост, так как этот вопрос относится к юрисдикции Конгресса. Соответственно, действие сегодняшнего решения распространяется на все штаты, а не только на Колорадо.

При этом Верховный суд США не стал определять, действительно ли действия Трампа 6 января 2021 года, когда его сторонники попытались захватить Капитолий, могут рассматриваться как участие в мятеже. И окружной суд в Денвере, допустивший Трампа до праймериз, и Верховный суд Колорадо, пересмотревший этот вердикт, затрагивали этот вопрос.

Праймериз в Колорадо состоятся уже завтра — в «супервторник» 5 марта. Через несколько минут после вынесения решения Дональд Трамп поприветствовал его, написав в своей социальной сети Truth Social заглавными буквами: «Большая победа для Америки!!!»