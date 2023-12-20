Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата

Экс-президент США Дональд Трамп

Микроблог Дональда Трампа

Верховный суд Колорадо принял решение, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году, не имеет права избираться на эту должность и должен быть исключен из бюллетеней праймериз Республиканской партии на территории штата. Об этом сообщает телеканал CBS.

Такой вердикт был принят на основании 14-й поправки к Конституции США. Третий пункт этой поправки запрещает участвовавшему в мятеже человеку, если он ранее исполнял военную или гражданскую должность, занимать государственный пост.

До этого окружной суд в Денвере решил, что действие этого пункта не распространяется на должность Президента, хотя Трамп и принимал участие в мятеже (против бывшего американского лидера выдвинуты обвинения из-за попыток отменить результаты выборов 2020 года и нападения на Капитолий в январе 2021 года, он не признает своей вины — прим. Т-и).

«Большинство судей считают, что <...> Трамп лишен права занимать пост Президента в соответствии с третьим пунктом 14-й поправки к Конституции США. <...> в соответствии с Избирательным кодексом со стороны государственного секретаря Колорадо было бы неправомерно включить его в качестве кандидата на праймериз», — цитирует газета The New York Times постановление суда.

При этом издание замечает, что действие вердикта распространяется только на территорию штата Колорадо. Оно не вступит в силу до 4 января, до этого дня решение можно обжаловать в Верховном суде Соединенных Штатов.

В предвыборном штабе Трампа сочли решение Верховного суда Колорадо ошибочным и недемократичным и заверили, что подадут апелляцию. «Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и наконец-то положит конец этим антиамериканским искам», — подчеркнул представитель штаба политика Стивен Чунг.

Суд Колорадо первым вынес такое решение относительно Дональда Трампа. Прежде аналогичные иски рассматривались судами в штатах Миннесота и Нью-Гэмпшир, но были отклонены. Суд в Мичигане постановил, что экс-президент может участвовать в праймериз на территории штата, а истцы в свою очередь подали апелляцию в местный Верховный суд.

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание Конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В ходе протестов погибли пять человек. Различные травмы получили 140 полицейских.