Бывший Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на кокусах Республиканской партии в трех штатах: Миссури, Мичигане и Айдахо, опередив свою единственную оставшуюся внутрипартийную конкурентку — бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

На кокусах в Миссури Трамп получил 100% голосов, информирует агентство Associated Press. В свою очередь на кокусах в Мичигане он заручился поддержкой 1575 избирателей, тогда как Хейли — всего лишь 36. На состоявшихся ранее, 27 февраля, праймериз в этом штате экс-президент получил 68% голосов, а его конкурентка — 27%.

В Айдахо, как пишет газета The Washington Post, Трамп получил поддержку 84,9% избирателей, Хейли — 13,2%, а давно снявшийся с выборов губернатор Флориды Рон Десантис — 1,3%. В этом штате кандидат, которого поддержало более половины пришедших на кокусы, получит на съезде Республиканской партии голоса всех 32 делегатов. Праймериз здесь проводится не будут.

До проведения кокусов в Миссури, Мичигане и Айдахо Трамп заручился поддержкой 122 делегатов. Собрания 2 марта определили судьбу такого же количества голосов. Хейли сейчас имеет поддержку 24 делегатов.

Прежде Трамп победил на всех уже состоявшихся республиканских праймериз и кокусах, в том числе в Южной Каролине — губернатором именно этого штата с 2011 по 2017 год была Хейли. Впрочем, она всё же решила продолжать борьбу до «супервторника» 5 марта, когда предварительные голосования пройдут во многих штатах.

Кокусы — собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые организуют власти штатов, кокусы проводит партийный аппарат. От итогов праймериз и кокусов зависит голосование 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в Президента США от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) с 15 по 18 июля.

Ранее Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным, что Джо Байден как Президент США предпочтительнее для РФ.