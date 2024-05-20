«Зачем ты убила мою маму?»: в Казани судят сиделку, зарезавшую лежачую бабушку

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Хорошо, что меня посадили: я смогла отказаться от наркотиков. Плохо, что такой ценой»

«Она мне сразу понравилась, я называла ее абикой, мы вместе пели татарские песни», – рассказала суду обвиняемая в убийстве Эльвира Рахматуллова.

Эльвира Рахматуллова – крайне разносторонняя личность. От доярки до посудомойщицы – она перепробовала огромное количество профессий. В Казани работала сиделкой у пожилой женщины.

В день трагедии семья подопечной Эльвиры уехала в совместную поездку, а сама бабушка плохо спала накануне.

«Утром она рассказала мне, что сильно беспокоилась и почти не спала», – рассказала Эльвира Рахматуллова.

Приехавшие на следующий день родственники убитой обнаружили, что входная дверь закрыта. Тогда муж дочери пожилой женщины залез в квартиру через открытое окно, по лестнице.

Внутри он увидел страшную картину. Кровавые следы привели его в комнату тещи, она была мертва. Рядом с телом он нашел два ножа и Эльвиру Рахматуллову. Ее одежда, пол и стены квартиры были в крови. У бабушки было перерезано горло, позже эксперты выяснят, что оно было перерезано семь раз.

Важная деталь: из материалов дела следует, что на протяжении долгих лет Эльвира принимала наркотики.

«Меня возили по разным клиникам, я пыталась бросить, но никак не выходило бросить надолго. Даже хорошо, что меня посадили: я смогла отказаться от наркотиков. Плохо, что такой ценой», – поделилась Эльвира Рахматуллова.

«Я вколола около грамма, потом выпила пива, дальше вроде пошла готовить, что-то резать?»

В суде выяснилось, что от первого брака у Эльвиры трое детей. Две дочери совершеннолетние – с матерью не живут и не общаются, младшая же до сих пор пишет маме письма в СИЗО. К слову, ее Эльвира давно отправила жить к своим родителям.

«У меня всегда были тяжелые отношения с матерью, я хотела больше поддержки и внимания от нее. Я употребляла наркотики после скандалов с ней, пытаясь убить негативные эмоции», – поделилась Эльвира.

Как выяснило следствие, Эльвира была лишена родительских прав из-за алкоголизма и сожительства с женщинами. С одной из своих любовниц она на время уезжала жить в Херсонскую область. И из-за этой же женщины она и совершила первое преступление.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Коллегу своей сожительницы я считала соперницей. Последней каплей стало то, что она позволила ей пользоваться своим банковским счетом. Он у них был один на двоих. Я приревновала ее и перевела ее деньги себе на карту», – рассказала подсудимая.

Тогда она украла у подруги сожительницы 388 тысяч рублей. Кстати, за кражу этих денег ее тоже сейчас судят.

«Подруга, с которой я сожительствовала, непричастна к краже средств. Она была хорошим человеком, пыталась помочь мне, вылечить от наркомании», – поделилась Эльвира Рахматуллова.

Позднее подруга Эльвиры скончалась.

Эльвира вернулась на родину в Татарстан. Стала браться за любую работу с посуточной оплатой, включая сферу общепита.

«Я употребляла, наверное, все виды наркотиков, от каннабиноидов до опиатов», – поделилась подсудимая.

Примерно в это время обострился ее конфликт с матерью и усилилась наркозависимость. Она жила на съемных квартирах по несколько дней и съезжала, деньги бывшей сожительницы на этот момент уже закончились.

Где-то на этом этапе она нашла объявление в интернете о поиске сиделки для больной бабушки. Ее все устроило: посуточная оплата, возможность жить в квартире, питаться – это был отличный вариант.

Бабушка ей сразу понравилась. 83-летняя пенсионерка нуждалась в уходе и практически не могла ходить, но была добрым и легким человеком. Любила татарские песни. Это была почти идиллия, пока Эльвира не сорвалась снова.

«Я быстро съездила, приобрела наркотики и по возвращении – употребила. Я вколола, наверно, около грамма. Соль и мефедрон. Потом выпила две или три банки пива. А дальше я вроде пошла готовить, что-то резать? Не помню», – рассказала о злополучном дне подсудимая.

«Я очень устала, я раскаиваюсь во всем»

«Я помню, единственное, что он мне сказал: “У тебя есть родители? Позвони им, потом ты уже не сможешь”», – с трудом вспоминала в суде день убийства Эльвира.

Родственники убитой бабушки заперли ее в квартире до приезда полицейских, Эльвира вела себя агрессивно.

«Единственное, что помню, когда меня выводили, – это глаза Насти, я запомню эти глаза навсегда. Она спросила: “Зачем ты убила мою маму?”» – рассказала Эльвира Рахматуллова.

Экспертиза позже обнаружила в ее крови наркотики. Сейчас это дело находится в суде на стадии судебного следствия. Эльвира с трудом дает показания, видно, что, оглядываясь назад на свою жизнь, она испытывает только боль.

«Я очень устала. Я раскаиваюсь во всем, дайте мне максимальное наказание, и все. Я очень устала», – рассказала Эльвира Рахматуллова на допросе.