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Происшествия 21 марта 2025 14:48

Верховный суд РТ отказал главе Камских Полян в смягчении условий домашнего ареста

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Верховный суд Татарстана отказал адвокату главы Камских Полян Рината Салахутдинова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Адвокат Виктор Кузовков просил суд разрешить своему клиенту прогулки вблизи дома, где он находится под домашним арестом, а также посещать баню. Однако суд оставил прежнюю меру пресечения без изменений. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, 7 марта Набережночелнинский горсуд отправил Салахутдинова под домашний арест. По данным источника «Татар-информа», в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора коммерческой фирмы iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей.

Как стало известно агентству, телефон и аксессуары он передал главе Камских Полян. Взамен он просил, чтобы тот, используя свое положение, помогал коммерческой фирме и ее директору.

#суд #домашний арест
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