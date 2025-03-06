По делу о взятке за покровительство фирме задержан глава Камских Полян в Татарстане

В Татарстане задержали главу Камских Полян по подозрению в получении взятки.

По данным источника «Татар-информа», в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора коммерческой фирмы iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей.

Как стало известно «Татар-информу», телефон и аксессуары он передал главе поселка Камские Поляны. Взамен он просил, чтобы тот, используя свое положение, помогал коммерческой фирме и ее директору.

Глава поселка Камские Поляны должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией и не должен был реагировать на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Глава Камских Полян задержан.