Главе поселка Камские Поляны избрали меру пресечения по делу о взятке

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения главе поселка Камские Поляны Ринату Салахутдинову. Его обвиняют в получении взятки.

Следствие просило отправить главу поселка под домашний арест. Суд это ходатайство удовлетворил и отправил его под домашний арест до 5 мая.

Ринату Салахутдинову 55 лет, он женат, у него двое совершеннолетних детей. Свою вину мужчина признал.

«Татар-информ» рассказывал, накануне задержали главу поселка Камские Поляны Нижнекамского района Рината Салахутдинова.

Следствие полагает, что в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора управляющей компании района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе УК и ее директору.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вчера в суд доставили директора «Водоканала» Дениса Леушина. Его отправили под домашний арест, вину подозреваемый признал. На Леушина завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного положения». Дела Медниковой и Леушина объединили в одно производство.