Верховный суд РТ оставил в силе приговор колумбийцу, укравшему ювелирку на 160 млн

Верховный суд Татарстана оставил без изменения приговор колумбийцу Эдгару Алехандро Валеро Валеро за кражу бриллиантов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Казани. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В декабре 2021 года Приволжский суд Казани вынес колумбийцу обвинительный приговор и отправил его в колонию общего режима на 5 лет. Вину мужчина признал полностью, в своем последнем слове он попросил суд о снисхождении.

Напомним, в июле 2018 года во время погрузки партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний на «ЮвелирЭкспо.Казань» Валеро Валеоро вошел в выставочный павильон, уверенно подошел к уже упакованному товару, взял мешок с драгоценностями и вышел из помещения. На улице мужчину ждал сообщник, вместе они сели в арендованный автомобиль и уехали.

Пропажу драгоценностей на 160 млн рублей обнаружили только в аэропорту.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. В скором времени полиции удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро.

Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине, и только в марте этого года экстрадировали в Россию. По решению суда, нахождение в СИЗО с 2019 года было зачтено ему в срок отбывания наказания.