Колумбиец, укравший в Казани ювелирку на 160 млн: «Я не знал величины проблемы»

В Приволжском суде Казани последнее слово сказал колумбиец Эдгар Алехандро Валеро Валеро, который два с половиной года назад украл в столице Татарстана чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Валеро по-русски не говорит, на протяжении всего расследования по делу, он общается с полицейскими и судом только через переводчика. Вину мужчина признает полностью.

«Я раскаиваюсь в том, что сделал, у меня не было намерения причинить кому-либо вред. Я не знал величины этой проблемы. Я очень рад, что потерпевший остался доволен тем, что я все вернул, и что важнее, он меня простил», – перевела суду его слова переводчица.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Валеро попросил суд о снисхождении. По его словам, на родине у мужчины осталась несовершеннолетняя дочь, у которой есть проблемы с умственным развитием и обучением. Кроме того, на попечении колумбийца находятся его пожилая мама и малолетний сын его возлюбленной.

«Моя семья нуждается в моем присутствии, еще раз хочу попросить у всех прощения», – закончил свою речь обвиняемый.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее на прениях сторона обвинения просила для колумбийца 5,5 лет лишения свободы. Какое решение примет суд, станет известно уже сегодня.

Напомним, что по версии следствия, в июле 2018 года во время погрузки партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний на «ЮвелирЭкспо.Казань» в выставочный павильон вошел неизвестный мужчина латиноамериканской внешности.

Он уверенно подошел к уже упакованному товару, взял мешок с драгоценностями и вышел из помещения. На улице мужчину ждал сообщник, вместе они сели в арендованный автомобиль и уехали.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Пропажу драгоценностей на 160 млн рублей обнаружили только в аэропорту.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. В скором времени полиции удалось установить личность одного из подзреваемых, им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро.

Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине, и только в марте этого года экстрадировали в Россию.