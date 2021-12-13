Суд вынес приговор колумбийцу, укравшему в Казани ювелирку на 160 млн рублей

Приволжский суд Казани вынес приговор колумбийцу Эдгару Алехандро Валеро Валеро, который два с половиной года назад украл в столице Татарстана чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей. Ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима.

Вину мужчина признал полностью, в своем последнем слове он попросил суд о снисхождении.

«У меня не было намерения причинить кому-либо вред. Потерпевший остался доволен тем, что я все вернул, и что важнее, он меня простил», – передал суду слова колумбийца переводчик.

Фото: © Алина Файзрахманова

Защита настаивала на том, что суду при выборе наказания стоит ограничиться тем сроком, который Валеро уже пробыл под стражей с момента задержания в Аргентине в 2019 году. Гособвинение просило суд отправить Валеро в колонию на 5,5 лет.

Напомним, что по версии следствия, в июле 2018 года во время погрузки партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний на «ЮвелирЭкспо.Казань» Валеро вошел в выставочный павильон под видом охранника, подошел к уже упакованному товару, взял мешок с драгоценностями и вышел на улицу, где его уже поджидали сообщники.

Фото: © Алина Файзрахманова

Пропажу драгоценностей на 160 млн рублей обнаружили только в аэропорту.

Валеро объявили в международный розыск и заочно арестовали. В сентябре 2019 его задержали в Аргентине, а в марте этого года экстрадировали в Россию.

Во время следствия колумбиец рассказал, где спрятал четыре мешка с драгоценностями.