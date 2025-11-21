Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-главе ЗАГС Гульшат Нигматуллиной

Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-начальнице Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее агентство сообщало о том, что Вахитовский суд Казани вынес приговор Нигматуллиной – четыре года условного срока со штрафом 500 тысяч рублей. Также ее лишили права занимать должности на государственной службе на 2,5 года.

Вместе с ней тогда суд признал виновным ее экс-заместителя Рената Ахметзянова и назначил ему условное наказание сроком на 1 год и 8 месяцев. Экс главному бухгалтеру Ландыш Шарафутдиновой назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно. Оба лишены права занимать государственные должности на два года.

Напомним, руководство ведомства обвиняли в превышении должностных полномочий, а Нигматуллину также подозревали в мошенничестве. По версии следствия, они забрали у сотрудников ЗАГСа РТ премии, выданные за цифровизацию архивов.