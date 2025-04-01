Верховный суд РТ оставил без изменений приговор бывшему замглавы ФСС Татарстана

Как стало известно «Татар-информу», Верховный суд РТ не изменил приговор бывшему замглавы ФСС Татарстана Геннадию Титову. Суд подтвердил, что Титов виновен в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Геннадий Титов был задержан еще в начале 2022 года. Действуя в интересах конкурентов, он давал указания подчиненным создавать препятствия поставщику технических средств реабилитации на сумму в 220 млн рублей. В результате больше тысячи татарстанцев не получили необходимые средства реабилитации.

В октябре 2024 года суд приговорил Геннадия Титова к штрафу. В конце марта Верховный суд Татарстана оставил это решение без изменений.