Верховный суд РТ начал рассматривать апелляцию экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Верховный суд Татарстана начал рассматривать апелляционную жалобу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина. 28 сентября минувшего года экс-банкир был приговорен к 12 годам лишения свободы, защита осужденного решила обжаловать приговор.

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Дело о крахе ТФБ тянулось с 2017 года. Мусину было предъявлено обвинение по шести эпизодам злоупотребления полномочиями. Сумма ущерба оценивалась в 53 млрд рублей, потерпевшими по делу проходили тысячи человек. Вахитовский райсуд признал его виновным по четырем эпизодам.

На днях стало известно, что Мусину предъявили новые обвинение с ущербом на 19 млрд рублей. Приволжский районный суд арестовал экс-банкира.