Верховный суд России отменил решение по делу челнинца, сбросившего девочку с качелей

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор челнинцу, который сбросил с качелей девочку. Об этом «Татар-информу» сообщил отец пострадавшей девочки.

Напомним, летом 2021 года в Набережных Челнах появилось видео скандального инцидента. На кадрах видно, как на качели качаются две девочки. В какой-то момент старший ребенок решает слезть, из-за чего маленькая девочка падает. Разгневанный мужчина заставляет девочку сесть на качели и резко дернул вниз. Ребенок сильно ударяется лицом о деревянную перекладину.

Родители пострадавшей девочки обратились тогда в полицию. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Побои». Челнинский суд даже вынес мужчине приговор, ему назначили 4 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Но в итоге его оправдали.

Ранее «Татар-информ» также сообщал о том, что Генпрокуратура РФ просит отменить решение об оправдании челнинца.

В результате Верховный суд РФ отменил решение Шестого кассационного суда Самары, который оправдал челнинца.