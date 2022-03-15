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Ру Тат
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Происшествия
15 марта 2022  09:47
Полина Шевчук

К исправительным работам приговорили челнинца, который сбросил ребенка с качелей

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В Набережных Челнах суд вынес приговор мужчине, который сбросил ребенка с качелей. Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчину признали виновным по статье «Побои».

Суд назначил челнинцу 4 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на камеру видеонаблюдения попало, как в одном из челнинских дворов мужчина сбросил ребенка с качелей.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».

#побои #ударил ребенка #Прокуратура РТ
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