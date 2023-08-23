Генпрокуратура РФ против оправдания челнинца, сбросившего девочку с качелей

Как стало известно «Татар-информу», Генпрокуратура РФ просит отменить решение об оправдании челнинца, который сбросил ребенка с качелей.

Напомним, летом 2021 года в Набережных Челнах произошел скандальный случай с местным жителем. На камеру видеонаблюдения попал момент как мужчина подбежал к двум девочкам, качавшимся на качелях, одна из них - его дочь, упала. Тогда он усадил чужого ребенка на качели и как будто специально уронил.

Родители пострадавшей девочки обратились тогда в полицию. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Побои». Челнинский суд даже вынес мужчине приговор, ему назначили 4 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Но в итоге его оправдали.