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Политика
4 апреля 2022  08:28

Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций

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Верховный суд РФ поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение введенных против России санкций на ее территории. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Клишас анонсировал, что сегодня в Государственную Думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказании за исполнение антироссийских санкций внутри страны.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. О приостановке работы на территории страны объявили многие крупные компании.

#санкции против россии
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