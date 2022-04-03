Клишас сообщил, что в Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций в РФ

Завтра, 4 апреля, в Государственную Думу внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение санкций против России на ее территории. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами <…> на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок <…>», — сообщил сенатор в своём Telegram-канале.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.