Верховный суд отпустил замдиректора ГИСУ РТ под домашний арест

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Верховный суд РТ отпустил под домашний арест замдиректора главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнара Султанова. Его обвиняют в получении взятки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Верховного Суда РТ.

Султанова задержали в начале августа 2023 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, задиректора ГИСУ РТ в качестве отката за подписание актов приема работ по одному из объектов республики предложил фирме-подрядчику проложить дорожку из плитки на своем личном участке. Правоохранители оценили ущерб в 165 тысяч рублей. Позднее Советский районный суд Казани отправил Султанова в СИЗО на два месяца.

Адвокат Ильнара Султанова заявил, что обвиняемый не планирует скрываться от следствия и приобщил его заграничный паспорт к материалам дела. Также он сообщил о том, что его подзащитному необходимо проходить постоянное лечение и принимать лекарства. Султанов подтвердил это.