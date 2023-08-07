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В Казани за взятку на 2 месяца арестовали замдиректора ГИСУ РТ
Сегодня в Советском суде Казани на 2 месяца арестовали замдиректора главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнара Султанова. Его обвиняют в получении взятки.
«Не надо меня снимать, без комментариев», – заявил он.
После реплики Султанов замолчал, отвечать на вопросы журналистов отказался. И все время прикрывал лицо листком бумаги или полотенцем.
Прокурор выступил против присутствия СМИ на заседании из-за возможных показаний свидетелей, однако суд не стал закрывать процесс.
Судья отметил, что во время дачи показаний Султанов отказался от каких-либо комментариев.
Адвокат Ильнара Султанова заявил, что обвиняемый не планирует скрываться от следствия и приобщил его заграничный паспорт к материалам дела. Также он сообщил о том, что его подзащитному необходимо проходить постоянное лечение и принимать лекарства. Султанов подтвердил это.
«Я не буду скрываться от следствия и препятствовать ему. У меня двое детей, за ними надо присматривать, прошу учесть это. Также у меня есть проблемы со здоровьем», – сказал он.
Следователь указал на то, что у Султанова есть большая сеть связей.
«Если оставить его на свободе, он может воспользоваться связями и помешать расследованию. Это может быть не первый эпизод преступления», – указал следователь.
Прокурор поддержал следствие.
Напомним, Султанова задержали в минувшую пятницу по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, задиректора ГИСУ РТ в качестве отката за подписание актов приема работ по одному из объектов республики предложил фирме-подрядчику проложить дорожку из плитки на своем личном участке. Правоохранители оценили ущерб в 165 тысяч рублей.
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