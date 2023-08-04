В Казани по обвинению во взяточничестве задержали замдиректора ГИСУ РТ

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В Казани по обвинению во взяточничестве задержали замдиректора главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнара Султанова. Заседание прошло сегодня в Советском суде Казани.

«В данный момент Ильнар Султанов является главным подозреваемым в этом деле. Суд постановил продлить время задержания Султанову до 72 часов. До понедельника он пробудет в изоляторе временного содержания. На следующем заседании ему изберут меру пресечения», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда.

По версии следствия, Ильнар Султанов в качестве отката за решение строительных вопросов по одному из объектов республики предложил фирме провести производственные работы на его участке. Правоохранители оценили ущерб в 165 тысяч рублей.