Верховный суд отменил условное наказание двоим челнинцам, избившим врача в трамвае

Верховный суд Татарстана после обжалования прокуратуры отменил приговор в виде условного срока двоим челнинцам, которые избили в трамвае врача из-за сделанного им замечания. Сейчас дело начнут рассматривать заново, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Челнах осудили двух мужчин, избивших врача из-за сделанного им замечания. Их приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком еще на четыре года. После этого прокуратура сообщила о намерении обжаловать этот приговор.