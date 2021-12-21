news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 декабря 2021  14:54
Павел Климчак

Верховный суд отменил условное наказание двоим челнинцам, избившим врача в трамвае

news_top_970_100

Верховный суд Татарстана после обжалования прокуратуры отменил приговор в виде условного срока двоим челнинцам, которые избили в трамвае врача из-за сделанного им замечания. Сейчас дело начнут рассматривать заново, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Челнах осудили двух мужчин, избивших врача из-за сделанного им замечания. Их приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком еще на четыре года. После этого прокуратура сообщила о намерении обжаловать этот приговор.

#Верховный суд РТ #обжалование решения суда #Прокуратура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное