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Ру Тат
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30 сентября 2021  11:07
Полина Шевчук

Прокуратура намерена обжаловать условный срок двоим челнинцам, избившим в трамвае врача

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Прокуратура Набережных Челнов намерена обжаловать приговор двоим челнинцам, которые в феврале в трамвае жестоко избили пожилого врача за сделанное замечание.

«Государственное обвинение не согласно с итоговой квалификацией действий подсудимых и назначенным им наказанием», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел в феврале 2021 года. Пожилой мужчина сделал замечание двоим пассажирам трамвая, которые громко ругались матов. В ответ на это они избили мужчину.

Свою вину они признали лишь частично. Суд приговорил их к трем с половиной годам условно с испытательным сроком еще на четыре года.
 

#Прокуратура РТ #избили мужчину
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