В Челнах осудили двух мужчин, избивших врача из-за сделанного им замечания

Набережночелнинский суд вынес приговор двоим мужчинам, которые избили врача в трамвае. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Все произошло зимой: молодые люди ехали в трамвае и сильно матерились. Им сделал замечание пожилой пассажир, оказавшийся врачом. После этого парни набросились на мужчину, повалили его на пол и избили.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Свою вину молодые люди признали лишь частично. Суд приговорил их к трем с половиной годам условно с испытательным сроком еще на четыре года.