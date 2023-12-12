Верховный суд оставил без изменения приговор экс-депутату Госсовета РТ Рустему Хасанову

Сегодня в Верховном суде РТ вынесли решение по апелляции на приговор бывшему депутату Госсовета РТ Рустему Хасанову. В ноябре его признали виновным в хранении наркотиков.

В прениях сторон государственный обвинитель настаивал на том, что приговор, вынесенный Московским районным судом, слишком мягкий и его необходимо ужесточить. Адвокат Хасанова напротив, утверждал, что его подопечный еще до возбуждения дела пришел с явкой с повинной.

Суд решил оставить приговор Московского районного суда без изменений за исключением исправления неправильно написанной фамилии Хасанова в резолютивной части.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, 17 сентября на Беломорской улице Рустем Хасанов был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

После этого, в начале ноября Московский суд Казани признал экс-депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова виновным в хранении наркотиков. Тогда он полностью признал вину, а дело рассмотрели за одно заседание в особом порядке. Хасанову назначили наказание в виде одного года условного срока.