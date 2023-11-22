Экс-депутат Рустем Хасанов обжаловал решение суда по делу о наркотиках

Бывший депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов обжаловал приговор Московского суда Казани, который назначил ему один год лишения свободы условно по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Информация об этом появилась на сайте суда.

Согласно картотеке, жалоба Хасанова на решение от 3 ноября 2023 года, по которому экс-депутату назначили один год лишения свободы условно, поступила в суд 16 ноября. На следующий день, 17 ноября, апелляцию подала и прокуратура.

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Как следует из материалов дела, 17 сентября депутат через интернет приобрел 1,88 грамма мефедрона, стоимостью 4 000 рублей. Продавец сообщил ему место, где спрятал товар. Хасанов отправился по указанным координатам к пожарной части на улице Беломорская и забрал наркотики. На обратном пути он встретил наряд полиции и поспешил избавиться от свертков с запрещенным веществом, однако стражи порядка это заметили.

Во время заседания защитник экс-депутата добавил, что подсудимый дал признательные показания еще до того, как ему предъявили обвинение. Хасанов признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом, ускоренном порядке.

В итоге Рустему Хасанову дали один год лишения свободы условно.