Верхнеуслонцы отправили 29-й гуманитарный конвой в зону СВО

Из Верхнего Услона в зону специальной военной операции отправлен 29-й по счету гуманитарный конвой. Грузовик, укомплектованный всем необходимым для бойцов и госпиталей, стал результатом слаженной работы жителей района, предпринимателей и Благотворительного фонда Верхнеуслонского муниципалитета.

В состав груза вошли именные посылки от родных, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Особое внимание в этот раз уделили медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые бойцы: для них собраны необходимые вещи и расходные материалы.

Кроме того, на передовую будет доставлен мотобайк – транспорт, который поможет военнослужащим быстрее и безопаснее передвигаться в труднодоступных местах.

Комплектование помощи стало возможным благодаря участию всех сельских поселений района. Кто-то оказывал финансовую поддержку, кто-то приносил нужные вещи, кто-то помогал в организации сбора и отправки.

Транспортировка груза профинансирована за счет средств Благотворительного фонда Верхнеуслонского района, который пополняется за счет добровольных пожертвований местных жителей и предприятий.

Глава района Евгений Варакин поблагодарил всех, кто причастен к этой гуманитарной миссии.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.