Казанская теннисистка Кудерметова вышла в третий круг одиночного разряда «Роллан Гаррос»

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу по втором круге женского одиночного турнира «Роллан Гаррос».

В 1/32 финала Открытого чемпионата Франции четвертая ракетка России Кудерметова обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич (114 место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

В следующем раунде российская теннисистка сыграет с победителем пары Паула Бадоса (Испания) – Кая Юван (Словения).

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA. Напомним, накануне Вероника также вышла в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.