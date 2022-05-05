«Моя мечта – сыграть в дуэте с сестрой»: интервью с теннисисткой Вероникой Кудерметовой

Уроженка Казани и по совместительству третья ракетка России Вероника Кудерметова в 2022 году проводит один из своих самых успешных сезонов в карьере. В интервью спортивной редакции «Татар-информа» 25-летняя теннисистка рассказала о подготовке к сезону, о провале на Олимпиаде в Токио и о мечте сыграть в паре с родной сестрой.

Вероника Кудерметова: «Пока что победа в Чарльстоне – самый значимый триумф в моей карьере, так как это был первый титул» Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

«Жизнь спортсмена такова, что не всегда получается отпраздновать праздники»

Во-первых, с прошедшим вас днем рождения. 24 апреля вы, к сожалению, уступили в финале в Стамбуле. Главным подарком наверняка должен был стать второй личный титул в карьере?

Добрый день, спасибо большое за поздравления. Да, к сожалению, не получилось сделать себе подарок на день рождения и добавить в свою копилку второй титул. Но ничего, жизнь продолжается, надо идти дальше.

Все же как-то отпраздновали его?

К сожалению, не получилось отпраздновать свой день рождения. Уже на следующий день у меня был перелет, и сам матч поздно закончился. Жизнь спортсмена такова, что не всегда получается отпраздновать дни рождения и какие-либо праздники.

Этот сезон складывается для вас крайне удачно. В чемпионской гонке вы идете на 9-м месте, в рейтинге WTA обновили свой личный рекорд.

Да, наверное, пока что этот сезон складывается для меня крайне удачно. Но впереди еще очень много турниров, и надо прогрессировать и улучшаться во всех аспектах, так что мне еще есть к чему стремиться.

«Впереди еще очень много турниров, и надо прогрессировать и улучшаться во всех аспектах» Фото: предоставлено Вероникой Кудерметовой

Что-то изменили в своей подготовке или же это инерция после не менее удачного 2021 года?

Ну я думаю, что это результат всей моей работы, которую я делаю уже на протяжении многих-многих лет каждый день с детства. Так что, наверное, для меня это закономерный результат и это именно то, к чему я всегда стремилась. Но все же для достижения новых побед нужно проделать еще очень много работы.

У вас в этом году уже три финала, но пока ни одного титула. С чем это связано?

Да, в этом году уже было три финала и, к сожалению, ни одного титула. С чем это связано? Я не могу сказать, что это связано с чем-то конкретным. Каждый раз были какие-то свои нюансы и свои выводы после финалов. Везде были, так скажем, свои ошибки. Поэтому все это еще очередные уроки и очередные учения. В следующий раз я обязательно буду лучше.

«Отстранение россиян от Уимблдона? Без комментариев»

Прошлогодняя победа в Чарльстоне пока самый значимый триумф в карьере?

Да, наверное, пока что победа в Чарльстоне – самый значимый триумф в моей карьере, так как это был первый титул. Первый всегда очень запоминающийся, яркий и, наверное, навсегда останется в моей памяти.

«В этом году уже было три финала и, к сожалению, ни одного титула. С чем это связано? Я не могу сказать, что это связано с чем-то конкретным» Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

Что случилось в Чарльстоне в этом году? Почему снялись с турнира?

В этом году, к сожалению, не получилось у меня поехать в Чарльстон и защитить там титул, так как я провела два довольно хороших турнира в Индиан-Уэллсе и в Майами, где плюс еще играла финал в паре. Так что на подготовку к Чарльстону и к его грунтовому покрытию дней не оставалось вообще. Плюс еще в Майами меня где-то продуло, я простудилась и чувствовала не очень. Скажем так, решила поберечь силы и восстановиться, чтобы спокойно подготовиться к грунтовому сезону и уже напрямую поехать в Стамбул.

Помимо личного разряда вы очень удачно выступаете и в парном. В дуэте с Мертенс у вас уже два титула. Один из них был недавно в Дубае. Помните эмоции после победы?

Да, в этом году у нас с Элизей уже было два финала и один титул в Дубае. Какие эмоции? Да, наверное, особо не было эмоций, потому что в Дубае у меня был еще финал в одиночке, на протяжении которого было очень много эмоциональных матчей. Так что после финала пары уже не оставалось никаких сил. Наверное, я просто выдохнула и обрадовалась, что наконец-то эта неделя закончилась с победой в паре и финалом в одиночке. Неплохая неделя, но особо каких-то вау-эмоций не испытала.

«Сейчас я выступаю постоянно в паре с Элизе Мертенс (на фото). Мы уже давно с ней знакомы, пересекались постоянно еще на юниорских турнирах» Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

Какие у вас отношения с бельгийкой, как познакомились и почему играете именно в дуэте именно с ней?

Да, сейчас я выступаю постоянно в паре с Элизе Мертенс. Мы уже давно с ней знакомы, пересекались постоянно еще на юниорских турнирах. На взрослых тоже постоянно вместе практически на каждом турнире. В этом году решили играть в паре на постоянной основе.

Как прокомментируете отстранение российских теннисистов от Уимблдона?

Здесь, наверное, просто без комментариев. Но все это очень грустно, конечно.

«Когда окунаешься в атмосферу Олимпиады... это что-то незабываемое»

Возвращаясь к парному теннису. На Олимпиаде вы очень обидно проиграли в матче за третье место, упустив четыре матчбола. Помните, что тогда чувствовали?

Конечно, было очень обидно упустить эту медаль. Мы были к ней так близко, находились в шаге от нее. Конечно, я очень переживала. Для меня, наверное, это было большое разочарование и большая потеря. Я очень долго, очень сильно переживала по этому поводу.

Судя по вашим переживаниям, можно ли сказать, что медаль Олимпиады статуснее, например, чем победа в Чарльстоне?

Конечно, я не могу сравнивать медаль Олимпиады и любой титул на теннисном турнире. Это абсолютно разные вещи. Это даже не объяснить, наверное.

«До поездки на Олимпиаду я говорила, что, конечно, для любого теннисиста важнее выиграть турнир Большого шлема» Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

Насколько вообще для теннисистов статусны Олимпийские игры?

До поездки на Олимпиаду я говорила, что, конечно, для любого теннисиста важнее выиграть турнир Большого шлема. Но когда ты окунаешься во всю эту олимпийскую атмосферу... Это что-то незабываемое и невероятное. Уверена, любой спортсмен безумно хочет выиграть эту медаль.

Какие цели ставите перед собой на этот сезон?

Наверное, как можно скорее и выше подниматься в рейтинге, идти к большим высотам и выигрывать как можно больше турниров.

«Надеюсь, что нам с Полиной когда-нибудь удастся сыграть в дуэте»

Когда в последний раз бывали в родной Казани?

Последний раз в Казани я была перед турниром в Санкт-Петербурге. И плюс большую часть подготовки к этому сезону я провела как раз в Казани.

Ваш отец Эдуард Кудерметов бывший хоккеист и воспитанник «Ак Барса». Болеете за казанский клуб или может следите за ним?

Да, мой папа бывший хоккеист. Я не знаю, следит ли он сейчас за хоккеем. Мне кажется, уже не так сильно, как раньше. Все же сейчас большую часть в его жизни занимает теннис. Думаю, что за ним он сейчас следит больше, чем за хоккеем.

«Мой папа бывший хоккеист. Я не знаю, следит ли он сейчас за хоккеем. Все же сейчас большую часть в его жизни занимает теннис» Фото: из личного архива Кудерметовых

Хоккей с папой тогда, наверное, даже не обсуждаете?

Да, хоккей мы с папой уже не обсуждаем. Тем более я нахожусь постоянно в разъездах, очень редко видимся. И хоть мы часто созваниваемся, то во время разговора мы спрашиваем, как у нас дела, и просто разговариваем о жизни. Хоккейные темы не затрагиваются.

А как дела у вашей сестры? Как у Полины складывается переход во взрослый теннис?

У Полины дела идут потихонечку. Она двигается к своим целям и выступает на турнирах: когда-то удачно, когда-то нет. Но сейчас у нее очень непростой период перехода во взрослый теннис. Это всегда очень непростой период, поэтому я желаю ей только удачи и чтобы она поскорее смогла прорваться туда повыше, к топовым теннисистам.

Учитывая ваши успехи в парном разряде, может, вскоре мы увидим и дуэт сестер Кудерметовых?

Да, я надеюсь, что нам с Полиной когда-нибудь удастся сыграть в дуэте. Это было бы очень здорово, и, наверное, это и есть одна из моих теннисных мечт.