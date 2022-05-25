Кудерметова вышла в 1\16 финала парного турнира «Ролан Гаррос»

Уроженка Казани, российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс вышла во второй круг парного турнира в Париже, «Ролан Гаррос».

Не первый сезон выступающие в паре россиянка и бельгийка уверенно 2:0 по сетами — 7:6 и 6:0, обыграли дуэт Петра Мартич (Хорватия) — Шелби Роджерс (США).

Матч 1\16 финала парижского турнира пара Кудерметова\Мертенс проведет 28 мая.

В одиночном разряде старшая дочь чемпиона России по хоккею 1998 года Эдуарда Кудерметова Вероника 26 мая в 1\32 финала встретится с сербкой Александрой Крунич.