news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 августа 2022  21:15
Елена Саляхова

В Казани встречают Героев России, вернувшихся из зоны СВО

news_top_970_100

В аэропорту Казани встречают Героев России, вернувшихся со спецоперации на Украине. Накануне звание получили сразу два татарстанца – житель Пестрецов Иван Додосов и уроженец Алькеевского района Раиль Габдрахманов. 

На торжественной церемонии под звуки военного оркестра Героев России собрались поприветствовать вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, представители военкомата, активисты народного фронта по РТ и участники команды «Молодежки ОНФ», а также их близкие и родные. 

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Первым в Казань прилетел Иван Додосов, его борт приземлился в девять часов вечера. Раиль Габдрахманов должен прибыть в столицу немного позже.

#Герой России #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100