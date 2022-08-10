В Казани встречают Героев России, вернувшихся из зоны СВО

В аэропорту Казани встречают Героев России, вернувшихся со спецоперации на Украине. Накануне звание получили сразу два татарстанца – житель Пестрецов Иван Додосов и уроженец Алькеевского района Раиль Габдрахманов.

На торжественной церемонии под звуки военного оркестра Героев России собрались поприветствовать вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, представители военкомата, активисты народного фронта по РТ и участники команды «Молодежки ОНФ», а также их близкие и родные.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Первым в Казань прилетел Иван Додосов, его борт приземлился в девять часов вечера. Раиль Габдрахманов должен прибыть в столицу немного позже.