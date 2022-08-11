В Казани встретили второго татарстанца, получившего звание Героя России

Прямо сейчас в аэропорту Казани встречают еще одного татарстанца, получившего звание Героя России, – Раиля Габдрахманова.



Как и вернувшийся из зоны специальной военной операции несколькими часами ранее Герой России Иван Додосов, Габдрахманов окончил Казанское танковое училище. С 2010 года он служил в войсковых частях Новосибирска, Кемеровской области и Алтайского края. С февраля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Встретить Героя России в аэропорту собрались десятки человек – его родные и близкие, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и активисты народного фронда Татарстана.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Борт с Габдурахмановым из Москвы приземлился в Казани в час ночи.



Ранее «Татар-информ» сообщало, что в девять часов вечера в Казань вернулся Герой России Иван Додосов.