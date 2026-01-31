Вернувшаяся Камила Валиева прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фигуристка Камила Валиева прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам 2026 года, проходящего на льду «Навка Арены» в Москве 31 января и 1 февраля. Это первое выступление спортсменки после окончания дисквалификации.

В ходе своего выступления Валиева исполнила сольный четверной тулуп, каскад из тройных лутца и сальхова, сольный тройной лутц (с небольшой помаркой) и сольный тройной флип. В сумме она набрала 29,28 балла.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, кто верил в меня. Ура. Наконец-то я тут», – заявила спортсменка в эфире Первого канала.

В полуфинал ЧР также прошли Алиса Двоеглазова (34,49 балла), Мария Захарова (34,38), Дина Хуснутдинова (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18). Не смогла выйти из четвертьфинала Александра Трусова (22,77).

Полуфинал и финал чемпионата России по прыжкам состоятся завтра, начало намечено на 14 часов. На этом турнире фигуристы за отведенное время демонстрируют набор прыжков без хореографических элементов.

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Срок дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил закончился 25 декабря 2025 года. В октябре она приступила к тренировкам в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она сотрудничала с Этери Тутберидзе.