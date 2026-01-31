Камила Валиева выступит в предматчевом шоу вынесенных матчей КХЛ в Шанхае

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фигуристка Камила Валиева примет участие в предматчевом шоу в рамках вынесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут в Китае в марте. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В рамках KHL World Games команда «Шанхайские драконы» проведет два матча в Шанхае: 5 марта – против новосибирской «Сибири», 7 марта – против астанинского «Барыса».

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница Олимпийских игр в Пекине.

25 декабря 2025 года закончился срок дисквалификации фигуристки. В октябре она приступила к тренировкам в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она сотрудничала с Этери Тутберидзе.

Сегодня Камила Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам 2026 года.