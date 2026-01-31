Валиева и Трусова на ЧР, угрозы Костылевой, ночные дела Загитовой: обзор «фигурки»

В последнюю неделю января российская «фигурка» готовится к большим событиями: чемпионату России по прыжкам, где на лед вернутся Валиева и Трусова, Олимпиада с дебютом Гуменника и Петросян, а также продолжение «Ледникового периода». Но и помимо этих событий хватало медийных казусов и интриг. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Алины Загитовой

Валиева и Трусова возвращаются на прыжковом ЧР: кто победит в битве старого и нового поколения чемпионок?

Российское фигурное катание замерло в ожидании самого главного события начавшегося 2026 года: сегодня в Москве на «Навка Арене» стартует чемпионат России по прыжкам, который должен стать ареной для самых громких возвращений последних лет. Главные интриги турнира будут связаны, естественно, с именами Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Обе фигуристки настроены доказывать, что они вполне еще способны конкурировать с действующими спортсменками, а в чем-то и превосходить их.

Для Камилы это первый официальный старт после четырехлетней дисквалификации. Очевидно, что «Татарская принцесса» не рассматривает этот турнир как «втягивающий», просто чтобы почувствовать лед. Она уже показала свою решительность на тренировке, опубликовав видео с восстановленным четверным тулупом, где продемонстрировала чистое исполнение. На турнире в Москве Камила планирует использовать этот элемент ультра-си как в личном зачете, так и в командных соревнованиях. Пожалуй, возвращение Валиевой с прыжком максимальной сложности и станет главной интригой чемпионата, особенно в контексте ее соперничества с Александрой Трусовой и молодыми лидерами отечественной «фигурки».

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Александра Трусова пока не заявляет четверные прыжки, однако она подготовила для соперниц другой козырь — каскад лутц — риттбергер, который считается элементом ультра-си. Интересно, что этот сложнейший элемент Александра исполняла нечасто даже в свои лучшие годы, но сейчас, судя по всему, она довела его до стабильного уровня. Основная интрига заключается в том, хватит ли этого опыта и мастерства, чтобы выстоять против нового поколения молодых и амбициозных соперниц, которые не намерены уступать.

Софья Муравьева планирует атаковать тройной аксель, а Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова уже уверенно справляются с этим прыжком, причем последняя всерьез нацелена на включение четверных в свою программу. Настоящую угрозу представляют Дарья Садкова, Мария Захарова и Алиса Двоеглазова, последняя из которых стабильно владеет самым дорогостоящим элементом — четверным лутцем. В общем, легкой прогулки бывшим чемпионкам перед новым поколением ждать не приходится. Вот и посмотрим на битву «терминаторов» прошлого поколения Т-800 и нового — Т-1000 из «жидкого металла».

Гуменник и Петросян на Олимпиаде будут начинать с «нуля», но переживать не стоит

На стартующих уже через неделю Олимпийских играх в Милане наши фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник столкнутся с серьезным вызовом. Дело в том, что из-за отсутствия международного рейтинга им придется открывать соревнования в первых разминках. Очевидно, что это следствие затянувшегося четырехлетнего отстранения, из-за которого российские фигуристы потеряли свои позиции в списках ISU и теперь вынуждены доказывать свое превосходство, что называется, «с нуля».

Нужно понимать, что выход на лед на ранних стадиях опасен тем, что там, как правило, более консервативное и строгое судейство. В отличие от решающих стадий, где судьи ориентируются и на репутацию фигуристов как во внутренних чемпионатах, так и на международной арене, здесь жюри на такую подноготную смотрит в последнюю очередь. Впрочем, техническая мощь наших одиночников, включая четверные прыжки Гуменника и тройной аксель Петросян, должна стать весомым аргументом против любых формальностей.

Главная задача для ребят — безупречно откатать короткую программу, чтобы пробиться в сильнейшую разминку произвольной и бороться за медали на равных с мировыми лидерами. В сети, к слову, уже запустился очень добрый и действительно правильный тренд: известные спортсмены записывают свои напутственные пожелания Петру и Аделии. Последними добрые слова сказали Евгения Тарасова, Анна Щербакова и Дмитрий Евгеньев. Пожелаем удачи ребятам и мы!

Мать Елены Костылевой нашла новых врагов или ее дочь действительно засуживают?

А тем временем давно обзаведшаяся репутацией главной скандалистки среди родителей в российском фигурном катании Ирина Костылева выбрала себе новую цель для выяснения отношений. На этот раз она усмотрела заговор против ее дочери Елены Костылевой в Федерации фигурного катания России. Последней каплей для очередного «срыва» Костылевой-старшей стало неудачное выступление ее дочери на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, где она заняла лишь девятое место.

Что любопытно, Ирина Костылева теперь отзывается о Евгении Плющенко максимально уважительно, называя его «гением своего дела». А ведь еще месяц назад он и его супруга были главными врагами для Ирины. Видимо, пришло время перейти на другую цель. В своем Telegram-канале Ирина Костылева допустила переезд семьи за границу для смены спортивного гражданства дочери из-за необъективного, по ее мнению, судейства. Она написала, что, если Федерация фигурного катания России не пересмотрит свое отношение к одной из лучших спортсменок страны, ей придется искать радикальные решения.

Фото: соцсети Елены Костылевой

«Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца — а что еще делать?» — заявила Костылева.

По словам Ирины, оценки, которые получала ее дочь на этапах российского Гран-при, вызывают вопросы, и привела пример: «Лена спрашивает: «Мама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1 – +2? У них нет глаз или совести?».

Ирина Костылева отметила, что эти мысли возникают, даже если не учитывать многомесячную травму, полученную чемпионкой до сентября. В качестве одного из возможных сценариев она описала переезд, связанный с фиктивным замужеством.

«На одном этаже с моей сестрой, в ее миланской квартире, живет вдовец-пенсионер — мама вышла замуж, меняет место жительства, девочка уезжает с родительницей».

Чем Загитова занимается ночью и при чем тут интимная жизнь Губерниева?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает удивлять аудиторию своим умением превращать обычные бытовые моменты в обсуждаемые события в сети, выбирая для этого самое неожиданное время. На этот раз фигуристка поделилась кадрами приготовления домашних голубцов в полночь, что тут же вызвало активный отклик в спортивном сообществе. На этот кулинарный пост сначала оперативно отреагировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая в своей характерной манере прокомментировала эпатажную кулинарию Загитовой, не преминув уколоть ноткой сомнения, что блюдо готовила сама спортсменка.

Фото: соцсети Алины Загитовой

«Я попрошу Загитову, чтобы она меня угостила голубцами, которые приготовит. Если она их приготовила сама, то я с удовольствием их съем», — отметила заслуженный тренер, выразив готовность лично оценить мастерство Алины.

Но это были еще цветочки обсуждения голубцов. Следом в комментарии пришел и Дмитрий Губерниев, чьи рассуждения и вовсе ушли в интимную степь. «В полночь я могу заниматься ярким безудержным сексом, но голубцы в двенадцать ночи — это тоже неплохо», — заявил комментатор.

Уж не знаем, для чего любителям спорта нужны такие подробности личной жизни Дмитрия, но обратно этот фарш уже не прокрутить и прочитанное не «развидеть». Алина же в очередной раз показала, что даже в быту она может оставаться главной героиней новостных лент, гармонично совмещая статус звезды и обычные человеческие увлечения.