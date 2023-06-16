«С любовью о Казани»: как на открытии вернисажа поспорили о современном искусстве

Открытие в галерее «Хазинэ» сборной выставки филиала Союза художников России в Татарстане «С любовью о Казани» обернулось бурной дискуссией о состоянии художественной отрасли. Участники разделились во мнениях не только в отношении к выставке, но и к современным художникам, их работам и подходам к творчеству в целом.

На первом этаже филиала Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля представлены 95 работ проекта «С любовью о Казани» – произведения 51 художника, причем как известных и титулованных, так и молодых мастеров. Это живопись и графика (в основном пейзажи), скульптура, декоративно-прикладное искусство (вышитые полотенца, сапоги и т.д.) и даже амбициозное заявление о себе – Казанская икона Божией Матери в технике эмали Полины Илюшкиной.

Среди известных имен Григорий Эйдинов, Анатолий Крылов, Рустем Хузин, Рабис Саляхов, Азат Хамидуллин, а из молодых художников Татарстана – например, Сергей Царев, Екатерина Фехер, Станислава Кудряшова, Ксения Зубкова, Анастасия Афанасьева, Артур Давыдов, Тимофей Тюрин и др.

Выставка насыщенная, разнообразная по жанрам, техникам и подходам, тем и интересна, особенно в силу того что посвящена Казани – родному городу большинства представителей Союза художников РТ и большинства посетителей галереи.

Однако мэтры художественной отрасли Татарстана, а также искусствоведы оказались критичны к современным авторам и к коллегам и восторг стороннего посетителя от увиденного могут разделить с трудом.

«Я был когда-то автором идеи этой выставки и как председатель выставочной комиссии участвовал в отборе работ. Конечно, это замечательно, что у нас впервые появилась выставка, посвященная Казани. Хочу сказать, однако, что здесь много работ проходных – таких, которые имитируют или копируют фотографию. Лучше фотографии все равно не сделаешь, поэтому нужно больше работать над образностью, художественными приемами, современными техниками и подходами, с современными материалами. Мы, старики, должны равняться на вас, молодежь в плане веяний, языка, подхода, а этого всего не видно. А вижу много работ, про которые можно сказать, что их делал старичок», – дал свою резкую оценку Григорий Эйдинов, заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая.

Выставка, подчеркнул он, поднимает проблемы состояния художественной жизни в республике. После Москвы, где современные авторы демонстрируют смелые, яркие, философские работы, экспонирует в Казани «сразу окунает в провинциальный уровень».

«Молодежи нужно понимать, что творится в профессиональном мире художников, что не все надо перерисовывать с фотографии. Ведь сейчас пересчитать по пальцам руки тех, кто пишет с натуры», – констатировал Эйдинов.

Поддержала такую критику директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева. Она обратила внимание, что на другом этаже галереи «Хазинэ» недавно открылась выставка признанного мастера Аркадия Пластова, где представлены «великолепные натурные портреты» – как живые, каждый не только со своим характером, но и с отпечатком отношения самого художника к каждому из персонажей.

«Все свои выставки мы делаем, в первую очередь, для художников», – призналась Нургалеева.

Художник Рустем Хузин, представитель классической реалистической живописи, член Союза художников России и Союза художников Татарстана, вступился за коллег и дал отпор нелестным отзывам корифеев.

«Где вы были, когда мы работали в мастерских месяцами?! Вы же искусствоведы – вы должны вести искусство, а не быть искусствоедами. Эти выставки должны стать традицией. Чтобы создать что-то хорошее, необходимо проводить подобное из года в год. Но нужно отметить то, что художники все-таки выставились, – это большая победа. И эта выставка отвечает своим предназначениям: ведь картина – это зеркало общества. Должен быть колоссальный запрос и политика со стороны государства [на работу художников]. А у нас, обратите внимание, никогда не бывает на выставках представителей власти. Даже мэра на открытии выставок у нас нет. Я бываю на Урале, там на вернисажах присутствуют мэры, губернаторы. И люди в 30-градусные морозы стоят многокилометровые очереди на выставки. Если подобные сегодняшней выставке события будут повторяться из года в год и мы будем к ним готовиться, у нас тогда и появятся и сады поэтов, большие художники. Да, эта выставка показывает и слабые, и сильные стороны, но мы готовы выслушать конструктивную критику и готовы расти», – сказал Хузин.

Заступился за участников выставки и председатель Союза художников РТ в составе Союза художников России Анатолий Крылов. В региональном объединении состоят сейчас 176 художников, сказал он, и задуманная выставка, со всеми ее плюсами и минусами, тем не менее удалась.

«Выставка очень хорошая получилась. Она актуальная, не ретро, это работы, созданные в настоящее время, минус лет 5-7. А дальше из них время отберет. Среди представленных здесь молодых художников много кандидатов в Союз художников РТ, но мы сюда работы отбирали весьма лояльно. Жизнь художника всегда в волнении. Каждая работа как будто ты закончил академию. Конечно, каждая работа несет то, что художник хотел сказать и показать. Эта выставка нам послужит уроком для нашего Союза, а осенью мы уже планируем следующую выставку членов нашего Союза в галерее „Хазинэ“. Ее мы будем проводить более строго, она будет носить итоговый характер, чтобы представить то, что художник наработал за год. Ну, и, думаю, возьмем взаимодействие художников и искусствоведов под контроль и будем ходить по мастерским», — резюмировал церемонию открытия выставки «С любовью о Казани» Анатолий Крылов.

Выставку можно посетить в «Хазинэ» до 29 июня.