Галерею «Хазинэ» пронзила «Стрела времени» — выставка живописи о Востоке Полины Илюшкиной

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» под звуки камерного оркестра RENAISSANCE открылась выставка живописи и графики современной художницы Полины Илюшкиной. Экспозиция собрала полотна предыдущего десятилетия ее творчества под названием «Стрела времени», сюжеты картин – зачастую впечатления от посещения автором стран востока, но есть и зарисовки из жизни родной страны.

Так, одна из самых масштабных картин — «Женская половина городского автобуса в Иране» 2016 года. Напоминает больше фотокадр, сделанный будто с подножки передней части автобуса: восточные женщины в черно-серых одеяниях стоят и сидят в салоне. Есть картины, навеянные Египтом и Каиром в частности, Индией, Шри-Ланкой, Узбекистаном. Полотна-впечатления о Турции привлекли внимание делегации художников этой страны во главе с ее генеральным консулом в Татарстане Исметом Эриканом.

Выставку посетил генеральный консул Турции в РТ Исмет Эрикан Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«От себя лично и от имени всех турецких художников, которые приехали сюда открывать свою выставку завтра, поздравляю Полину Илюшкину с открытием ее выставки. Несмотря на пандемию, надо продолжать жить, творить искусство. В искусстве нет конфликтов, неразберих, но есть дружба и мир», — подчеркнул генеральный консул Турции в Татарстане.

С восточными темами соседствуют «Казань молодого Горького и Шаляпина», «Праздник Крещения Господня в Раифском монастыре», вид на колокольню в городе Касимов и самая большая картина всей экспозиции — «Престольный праздник в Соловецком монастыре». Рядом недавно созданное полотно «Торжественное открытие восстановленного Собора Казанской иконы Божией Матери», на стене напротив — молебен в этом соборе. Под обоими пометка, что произведения задуманы в большем масштабе — 6 кв.м, а выполнены должны быть к лету 2022 года, желающим предлагают сделать пожертвования на их создание.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Для нас эта выставка представляет огромный интерес: художник великолепно владеет разными техниками. Ее участие во множестве международных симпозиумов и собственные поездки не проходят бесследно. Меня приятно поразила ее графика, особенно пастельные работы. Здесь нестандартный взгляд на архитектуру, на персонажи — вспоминаются знаменитые художники, которые, чувствуется, вдохновили вас. Это говорит о том, что этот молодой художник активно изучает творчество предшественников. Все это большая творческая сердечная отдача», — отметила директор Музея изобразительных искусств РТ, филиалом которого является галерея «Хазинэ», Розалия Нургалеева.

Председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев вручил Полине Илюшкиной диплом и золотую медаль объединения, отметив ее удивительную работоспособность.

«Здорово, когда в Союзе растет интересный будущий большой художник. Дай бог, чтоб ты училась и количество выставок, которые ты провела уже немало, перерастало в качество. Большая энергия, сильный потенциал. Ты целеустремленно идёшь, не распыляешься», — сказал Самакаев.

Художник Полина Илюшкина Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сама Полина Илюшкина пояснила, что название выставки «Стрела времени», с одной стороны, конечно, связано с «катком , который испытывает весь мир. С другой, заметила она в своих путешествиях, менталитет людей в разных странах, в первую очередь традиционных восточных, меняется очень медленно.

«Стрела времени лишь показывает направление его течения, хотя и с разной скоростью. А различия между прошлым, настоящим и будущим — всего лишь иллюзия», — акцентировала она.