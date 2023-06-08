Последний портрет российского крестьянства: вернисаж Пластова собрал аншлаг в «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, с небывалым аншлагом открылась «гостевая» выставка картин Аркадия Пластова, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Сталинской премии первой степени. Более 150 произведений живописи и графики всех периодов творчества выдающегося мастера привезли в Казань из Ульяновской области, где родился и жил художник, и из Москвы его прямые потомки — внук Николай, его супруга Татьяна и правнуки Петр и Алина.

Неподдельный интерес вызвал у казанцев уже анонс предстоящей выставки: Аркадий Пластов — один из самых, если не самый популярный художник 30-х годов ХХ века, отправная точка национального искусства второй половины ХХ века. С портретов на посетителей смотрят такие живые и настоящие простые люди, крестьяне-односельчане Пластова, добрые, душевные бородачи-деды, покрытые глубокими морщинами старушки, а также фронтовики, при жизни художника ещё не старые — зрелые бывалые вояки... Аркадий Пластов творил до конца своих дней, создав финальный эскиз 5 мая 1972 года (представлен на выставке), скончался через неделю, 12-го, в возрасте 79 лет.

«Творчество Аркадия Пластова — это последний портрет российского крестьянства. Тысячелетние традиции жизни ничем нельзя затмить и переформатировать. Крестьяне были верующие люди, хотя бы раз в неделю ходили в храм и все делали сами и с душой — резные наличники своих изб, строили красивейшие церкви... Благодаря этим картинам образцы движения их души, их благодетельных рук, сами эти непростые люди сегодня остались с нами», — сказал внук художника Николай Пластов.

Аркадий Пластов работал в жанре реализм, доказав, что не так он и скучен, что ещё не всё в нем сказано и написано. На выставке представлено такое знаковое полотно Пластова, как «Фашист пролетел». Это авторская копия исходного произведения. Картина-исходник была приобретена Государственной Третьяковской галереей. А в 1944 году художник повторил ее ещё дважды, в том числе для Государственного Русского музея. А на одной из картин, ещё пятилетним мальчишкой написан внук Аркадия Пластова Николай.

«Он меня боготворил, обожал — внук, единственный наследник. Его не стало, когда мне было 15,5, я его очень хорошо помню, его характер, его образ жизни, его слова, его советы остались со мной. До сих пор, если я не могу сделать вывод, думаю, как поступил бы он. Позировать было довольно утомительное дело, потому что надо не очень двигаться, пока дед писал. В отличие от остальных его портретных работ, которые писались максимум в два захода, здесь недельку-то посидеть пришлось. Я помню то августовское время, когда в саду растут большие георгины, антоновские яблоки, когда нагретый воздух даёт счастье для жизни. Беззаботность, помноженная на счастье, — это счастье втройне, тем более тут Винни-Пух, котик маленький — портрет счастья детства, которое мне удалось пережить с Аркадием Александровичем», — поделился воспоминаниями Николай Пластов, сам уже заслуженный художник Российской Федерации.

Для Казани особенно важно и даже гордо, что именно в этом городе прошла единственная прижизненная персональная выставка Аркадия Пластова — в марте 1929 года. Но тогда больше экспонировалось графических работ, в нынешней выставке преобладает живопись. В 1931 году во время пожара в Прислонихе, родном селе Пластова (сейчас это Ульяновская область), сгорел его дом и почти все работы. После этого художник перестал создавать плакаты, отдавая предпочтение станковым полотнам.

После пожара, рассказал в интервью «Татар-информу» внук художника, Аркадий Пластов создал порядка десяти тысяч произведений, около трёх тысяч из них в живописи. Некоторые картины находятся в самых значимых музеях страны, но все же большая часть до сих пор принадлежит семье мастера. По словам Николая Пластова, последние лет 20 в России где-то да проходит выставка его деда. В Казань, отметил он, приехала одна из самых масштабных выставок работ Аркадия Пластова за последние лет 40.

«Больше выставки были только в Ярославле и в Вятке — Кирове. Аркадий Александрович здесь свой среди своих. Смотрите: кисть гуляет так, как нужно, с тем цветом, который нужно, и на том месте, где нужно», — подчеркнул Николай Пластов.

Выставка картин Аркадия Пластова, посвященная 130-летию со дня рождения художника, продлится в галерее «Хазинэ» до 31 августа.