Вернисаж «Окрыленные» в ГСИ: о танцовщиках XXI века – наследниках Рудольфа Нуриева

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась мультиартвыставка «Окрыленные», посвященная легенде балета ХХ века, непревзойденному танцовщику Рудольфу Нуриеву и юбилейному XXXV фестивалю его имени. Однако образ непосредственно самого «парящего татарина» проект столичного куратора выставки, директора фонда «Грани», соучредителя журнала «Третьяковская галерея», почетного члена Российской академии художеств Нателлы Войскунской ни разу не использует.

«Окрыленные» – это более 30 снимков от известных московских фотографов Надежды Шибиной и Дениса Гладкова, запечатлевших в специальном проекте звезд Большого балета Анну Тихомирову, Ксению Жиганшину, Аниту Пудикову, Полину Заярную, Клима Ефимова и Ильдара Гайнутдинова. В образах/костюмах или артобъектах, как называет их автор, мастерица Светлана Ланшакова, танцовщики предстали перед объективом фотохудожников. Сами артобъекты, к слову, посетители смогут видеть здесь же – на манекенах и в витринах. Причем часть из них уже знакома казанской публике – осенью они вошли в самостоятельный подпроект биеннале графики «Всадник» в галерее «Хазинэ». Представлены на выставке также офорты, видеоролики процесса фотосессий танцовщиков, сопровождаемые специально написанной к ним музыкой современного композитора Дмитрия Мазурова.

«Мы нигде больше не могли сделать премьеру этого проекта как только в Казани, потому что эта выставка посвящена тем танцовщикам XXI века, которые приняли эстафету у Рудольфа Нуриева, который остается непревзойденной легендой балета ХХ века. Но ничего волшебного в том, что вы видите, нет. Как это получилось? Очень просто – мы шли к этому 15 лет. Конечно, Нуриеву повезло – он был после Гагарина, и как только он оказался в Париже, его стали звать etoile (с фр. звезда – прим. Т-и). В следующем году будет уже 30 лет, как его нет, а он все живет на сценах мира – он человек, который жил искусством, как же он может не заразить им художников, танцовщиков, музыкантов и прочих, прочих, прочих?..» – акцентировала преемственность в искусстве Нателла Войскунская.

Гостями вернисажа стали в этот день как завсегдатаи и любители галерейного искусства, так и ценители сценического жанра, приглашенные на XXXV Нуриевский фестиваль, в том числе театральные и балетные московские и питерские критики. Среди них Сергей Коробков, Ольга Угарова, Людмила Лаврова, а также первая солистка театра оперы и балета имени Джалиля, заслуженная артистка РТ Александра Елагина, учащиеся студии-школы Аллы Духовой и мастерской хореографии «Джем».

«Эта выставка — звено в цепи преемственности. Процитирую Рудольфа Нуриева: „В каждом, кто будет выходить на сцену после меня, будет жить частичка меня“. Так вот в каждом, кто сегодня на этой выставке находится, тоже живет Нуриев», — сказал главный редактор журнала «Большой театр», театральный критик Сергей Коробков.

Директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева напомнила, что это уже не первый проект в Казани с Нателлой Войскунской, и каждый новый возбуждает большой интерес, порождает много вопросов. В выставочное пространство уместно интегрировано большое декоративное панно 1896 года из фондов Музея ИЗО РТ кисти Михаила Врубеля – «Полет Фауста и Мефистофеля», перекликающийся с темой лермонтовского «Демона» и созвучным образом танцовщика Ильдара Гайнутдинова.

«В сочетании такой сложной химии разных видов искусства я вижу большой потенциал», – признался композитор проекта «Окрыленные» Дмитрий Мазуров.

Выставку можно будет видеть в Галерее современного искусства до 19 июня.