«Хазинэ» представила «Полвека любви» известного советского фантаста Евгения Войскунского

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, открылась биографическая выставка о жизни и любви известного советского писателя-фантаста, автора военной прозы фронтовика Евгения Войскунского. Проект «Полвека любви» созвучен названию романа писателя, посвященного его жене Лидии, с которой они были одноклассниками, прожили почти 50 лет в браке и любовь к которой Войскунский хранил еще 32 года после ее смерти.

В то же время «Полвека любви» – выставка-ностальгия о жизни поколения 1920-х, история страны Советов последнего столетия. Писатель Евгений Войскунский, родившийся в 1922 году, сам прожил почти сто лет, скончавшись летом прошлого года. Из документов, фотографий, личных вещей родителей Войскунские-младшие смогли собрать хронологию репрессий, войны, блокады Ленинграда и эвакуации, жизни под мирным небом в творческом писательском труде и семейной истории любви, пронесенной через всю длинную жизнь до последнего дня Евгения Войскунского.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Есть здесь, например, сталинская Конституция 1938 года, которую вручили выпускникам школы юным Жене и Лиде, свидетельство 1914 года об окончании курсов аптекаря в Казанском императорском университете отцом писателя, билет на посещение мавзолея Ленина и Сталина, конверты с пометкой «полевая почта» для служащего Евгения Войскунского и многое-многое другое, знакомое из советского прошлого, быта дедушек и бабушек современного поколения.

Экспозиция, как и роман «Полвека любви», разбита по главам – периодам жизни. Курирует выставку сноха Лидии и Евгения Войскунских директор Фонда «Грани», соредактор журнала «Третьяковская галерея» и почетный член Российской Академии художеств Натэлла Войскунская. В Казань из Москвы привезено 195 подлинных артефактов эпохи, часть экспонатов для выставки предоставил казанский Музей соцбыта. Кроме того, интерьеры сопровождают советская живопись и плакаты из фондов Музея ИЗО РТ.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Конечно, мы подбирали художников той эпохи. Например, Гайша Рахманкулова: тема школы, школьницы сидят за партами – сейчас таких вещей никто не рисует. Это присутствие духа, аромата присутствия середины ХХ века. Или девушки с открытой дверью едут в старых вагонах на целину. Ездили без всяких путевок – на работу, на стройку. И меня, конечно, потрясла, вышивка ришелье из семейного сундука. И вдруг я вижу раннюю работу Рустема Кильдибекова, где сидят женщины-вышивальщицы. Такое совпадение! У нас таких работ очень много. Мы, конечно, смотрели по совпадению и по резонансу с этой выставкой», – рассказала ИА «Татар-информ» директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Свидетельство об окончании курсов отцом Войскунского в Казанском императорском университете, призналась Нургалеева, потрясло ее. Перемещения в течение жизни по обширной территории страны, отметила она, были в те времена обычным делом для биографии многих людей. Поэтому, к слову, среди экспонатов представлены чемоданы и дорожные сумки семьи, которой часто приходилось менять место жительства.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Сейчас мы практически рождаемся, живем в одном городе, ездим, конечно, но таких массовых переселений нет. Говорят, что в ХХ веке было плохо – этого не хватало, того не хватало... Мы не замечали этого, родители не делали на этом акцент: прошла война и остались живы – это было здорово. Это чувство радости было поддержано литераторами, музыкантами. Сейчас такого нет, чтобы писали для юношества. Войскунский писал научно-фантастические романы вместе со своим двоюродным братом Исаем Лукодьяновым, который был ученый. Они погружали меня, например, в небывалый мир, фантастика была вместе с наукой и затягивала настолько, что было понимание, что надо учиться, заниматься наукой. Не говорю о его военных произведениях – с такой реалистичной дотошностью описывается каждая битва, как будто смотришь историческую хронику», – подчеркнула Розалия Нургалеева.

Сказать, что Лидия и Евгений были единственными, кто на выпускном вечере в школе объяснились друг другу в любви, нельзя, отметила Натэлла Войскунская. Как нельзя сказать, что они были единственными влюбленными, кому пришлось в войну расстаться, или единственными, у кого родился единственный ребенок. Но они были среди тех немногих из их поколения 1920-х, объяснившихся в любви в 1938 году, кто остался в живых, констатировала она.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Участников каждого из любовных дуэтов выбивали голод, война, разруха, болезни и много еще что. Мы здесь представили уникальные свидетельства жизни Евгения Войскунского», – акцентировала Натэлла Войскунская.

Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией Казанского научного центра Российской академии наук Алексей Арзамасов обратил внимание на большой психотерапевтический эффект выставки.

«Жизнь была очень разная и очень сложная в Советском Союзе, но та искренность и те эмоции, которые отражаются и в текстах, и в материальных вещах, притягательны для людей молодого поколения. В этом смысле выставка будет интересна и полезна для представителей новых поколений, которые родились после краха Советского Союза. Для людей родившихся и выросших в Советском Союзе это – одухотворенное возвращение в прошлое. Очень важное, очень ценное – каждый человек нуждается в таких виртуальных возвращениях сквозь годы», – сказал Алексей Арзамасов.

Выставка «Полвека любви» будет доступна для осмотра до 31 января 2022 года.