Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине

Правительство Венгрии поддерживает мирный план по урегулированию украинского кризиса, предложенный Китаем, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его мнению, поддержка китайской инициативы может помочь избежать глобального конфликта.

«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне. <…> На войне с каждым днем только увеличивается количество потерь, никто не может победить»,— приводит «Коммерсантъ» выступление Орбана в парламенте.

Напомним, в Кремле сегодня заявили, что мирный план Китая требует детального анализа и пообещали внимательно его изучить. Документ из 12 пунктов был опубликован на сайте МИД КНР на прошлой неделе, в нем в числе прочего Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой.

США и страны ЕС документ осудили еще до его публикации, объяснив это тем, что Китай поддерживает тесные связи с Россией.