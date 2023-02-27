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Кремль раскрыл отношение к китайскому мирному плану по Украине
Предложенный КНР план по мирному урегулированию конфликта на Украине внимательно изучается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Детали разработанного документа должны стать «предметом тщательного анализа и учета», подчеркнул он.
«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей – то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных», – сказал Песков, добавив, что изучение документа – очень длительный и напряженный процесс (цитата по РИА Новости).
Напомним, на прошлой неделе на сайте МИД Китая был опубликован документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса», состоящий из 12 пунктов. В числе прочего Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой. На Западе документ осудили еще до его публикации, объяснив это тем, что Китай поддерживает тесные связи с Россией.
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